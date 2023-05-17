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Arabasında Uğur Işılak dinleyen vatandaşa saldıran kişi tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aracında bebeği ve eşiyle seyir halindeyken Uğur Işılak'ın şarkısını dinlediği için Murat Asan'ı tehdit ve darp ettiği iddia edilen 3 şüphelinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 19:55, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 19:54
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Arabasında Uğur Işılak dinleyen vatandaşa saldıran kişi tutuklandı

Eyüpsultan'da 15 Mayıs günü AK Parti seçim müziği olan Uğur Işılak'ın "Doğruya Doğru" şarkısını dinlediği için sokak ortasında saldırıya uğradığını iddia eden Murat Asan (24), yaşadığı o korku dolu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bebeği ve 5 aylık hamile eşinin yanındayken alkol şişeleri ile saldırıya uğradığını belirten Murat Asan, "Küfür, hakaret ve tehditlerde bulundular. Lütfen sesimin çıkmasına yardım edin" ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Mustafa S. (41), Barış E. (32) ve Batuhan G. (24) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Barış E.'nin mağdur Murat Asan'ı darp ederek boynunda hipotermi oluşmasına neden olacak şekilde yaraladığı, şüpheli Batuhan G.'nin ise mağdurun aracına tekme atarak sol arka çamurluğunda kısmi göçüğe neden olduğu öğrenildi. Ayrıca 3 şüphelinin mağdurun evinin önüne gelerek üzerine yürüdükleri, mağdura saldırmaya çalıştıkları ve video kaydı esnasında şüpheli Barış E.'nin tehditte bulunduğu, şüpheli Batuhan G.'nin ise silah gösterip mağdur eve girdikten sonra 3 el ateş ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kamera görüntüsü gibi somut delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden Barış E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli Mustafa S. ile Batuhan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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