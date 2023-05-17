Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 20:20, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 20:21
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."