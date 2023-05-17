Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."