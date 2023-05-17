Beyoğlu Belediyesinden, 'Başkan Yıldız'a engelleme' açıklaması

Gruptan bazı kişilerin zafer işareti yaparak, Yıldız'a burada konuşma yaptırmayacakları yönünde engellemede bulunduğu ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı'nda gezen Yıldız'ın, halk evinin olduğu bölgede bazı ideolojik grupların engellemesiyle karşılaştığı kaydedildi.

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