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Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir öğretmenevinde misafir olarak kalan depremzedelere hakaret ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 23:14, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 23:15
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Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı

Edinilen bilgiye göre, olay Gemlik Danış Ekim Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı ilçedeki bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan A.Ö., Gemlik Danış Ekim Öğretmenevi'ne gelerek burada misafir olarak kalan depremzedelere, "Hepiniz AK Parti'ye oy verdiniz. Gidin memleketinize orada yaşayın" gibi sözler sarf edip, bir de küfretti. A.Ö. yapılan şikayet üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A.Ö.'nün olay sırasında alkollü olduğu, daha önce de aynı öğretmenevine gelerek buradaki depremzede ailelere küfür ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Açığa alınan A.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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