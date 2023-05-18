Adıyaman İl Müftülüğüne atama kararı Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 00:05, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 07:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/281
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mevlüt HALİLOĞLU atanmıştır.
17 Mayıs 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI