AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için hazırlıklara başlayan Ak Parti'de yaklaşık 12,4 milyon seçmene yönelik ince hesaplar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kucaklaşma siyasetine devam edileceğini açıklamasının ardından çalışmalar, sandığa gitmeyen 8,3 milyon seçmen ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a oy veren 2,8 milyon seçmen ve geçersiz oy kullanan 1,2 milyon seçmen üzerine yoğunlaşacak.

Ayrıca oy veren - vermeyen ayrımı yapılmayacak, propaganda dili yumuşatılacak.