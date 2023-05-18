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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine ilişkin, "ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 08:58, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 09:00
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filosuna bağlı USS Arleigh Burke ile öncesinde bir ABD denizaltısının Rum yönetimi limanlarını ziyaretlerine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yaptığı açıklamayı güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"KKTC ile defaatle vurguladığımız üzere, ABD'nin bölgede Kıbrıs Türk tarafının hilafına attığı denge bozucu adımlar, bu ülkenin Ada'da uzun yıllar boyunca sürdürdüğü tarafsız konumunu zedelemekte ve Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün önünde engel oluşturmaktadır. ABD'yi bu politikalarını gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Kıbrıs'ta garantör devlet konumunda bulunan Türkiye'nin her şart ve koşulda Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini yeniden vurgulamak istiyoruz."

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine tepki göstermişti.

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