Meclis'in eğitimci vekilleri

İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Meclis'e giren akademisyenler arasında yer aldı.

Yeni dönemde Meclis'te görev yapacak eğitimci vekillerin başında, AK Parti'den Ordu milletvekili olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geliyor.

28'inci yasama döneminde Meclis'e girebilmek için eğitim öğretim camiasından çok sayıda aday bulunuyordu.

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