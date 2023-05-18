İstanbul'da su birikintisine giren otomobil devrildi
İstanbul Kartal'da su birikintisine giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak devrildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 09:31, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 09:33
Saat 07.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu Soğanlık mevkiinde kaza meydana geldi.
İddiaya göre, otomobil sürücüsü Mustafa E, su birikintisi sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan otomobil devrildi.
Mustafa E ve eşi Ülkü E hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Su birikintisinin tahliyesi için bölgeye belediye ekipleri çağrıldı.
Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.