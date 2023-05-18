DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
Meclis'in eğitimci vekilleri
Meclis'in eğitimci vekilleri
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
EYT'de eksik prim detayı: Emekli aylığı bağlanmıyor
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Depremzedeler otellerde kalmaya devam edecek: Parasını devlet ödeyecek
Depremzedeler otellerde kalmaya devam edecek: Parasını devlet ödeyecek
Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
Ankara Valiliği uyardı: Bu ilçelerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
ENAG'ın başındaki isim seçimi 'hırsızlık' olarak nitelendirdi
Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı
Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest bırakıldı
2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markaları
2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markaları
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet ve millet dayanışmasıyla yaraların sarılacağını belirtti ve "Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 09:46, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 09:48
Yazdır
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, depremzedelerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade ederek "Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak." dedi.

MUHALEFETE TEPKİ

Öte yandan Erdoğan, paylaşımında "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu." ifadelerini de kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.

14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile.

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber