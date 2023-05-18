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O ilde karavanların sokak aralarına park etmesine yasak geliyor

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yakın yerlerde sokak aralarına park eden karavanların sayısı her geçen gün artıyor. İnşası devam eden karavan parkın tamamlanmasıyla karavanların sokak aralarına park etmesi yasaklanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 10:18, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 10:20
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O ilde karavanların sokak aralarına park etmesine yasak geliyor

Antalya'da karavan kullananların sayısı, pandemiyle birlikte yükselişe geçti. Artışla birlikte özellikle Konyaaltı ilçesinde sahile yakın noktalardaki sokaklar karavan parklarına döndü.

Bazı kişiler kiralardaki fahiş artış sonrası karavanlarda sürekli yaşamaya başlarken bazıları ise uzun süreli tatil için kullanıyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'ne yakın noktalardaki karavanlara çözüm bulmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Arapsuyu Mahallesi'ne karavan park inşasına başladı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'ne yakın noktalardaki karavanlara çözüm bulmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Arapsuyu Mahallesi'ne karavan park inşasına başladı.

50 karavan kapasiteli parkın inşasına başlanması sonrasında UKOME tarafından karar alındı.

Karara göre karavan parkın tamamlanmasının ardından park alanı dışında karavanların sokak aralarında bekleme yapması yasaklanacak.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde belirlenen alan dışında karavan araçlarının bekleme ve park etmelerinin yasaklanması, belirlenen alan dışında konumlandığı tespit edilen karavan araçlarının ilgili kolluk kuvvetlerince söz konusu parsele yönlendirilmesinin uygun olduğuna komisyona katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."

"KARAVAN PARKININ YETERLİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Karavanını sokağa park edenlerden Sinan Balkan, UKOME tarafından alınan kararın doğru olduğunu söyledi.

Balkan, "Ancak yapılan bu karavan parkının yeterli bir sayısı olacağını düşünmüyorum, çünkü çok küçük bir yer. 50 araçlık olacağı söyleniyor. Zaten burada karavan sayısı 50'nin üzerinde. Karavan parkların çoğalmasını istiyoruz. Günübirlik karavanıyla ziyaret edenler var, Antalya'ya turist olarak gelip burada kalanlar var. Sürekli karavanda yaşayan insanların sayısı da fazla. Onlara da bir çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi.

"KOKUDAN BURADA OTURAMIYORUZ"

Yaşanan görüntünün hoş olmadığını söyleyen çevre sakinlerinden Fevzi Abay da "Konyaaltı Plajı'na bakan muhtelif yerlerde karavan park yerleri görebilirsiniz. Bunlar park yerleri değil. Buralar karavancıların kafalarına göre park ettiği yerler. Karavancılara karşı değilim. Tabiatla, doğa ile iç içe yaşamak hepimizin istediği bir şey ancak böyle ezbere olmaz. Bunlara belediyenin yer göstermesi lazım. Orada altyapısını yapması lazım. Çok çirkin bir görüntü. Bazı durumlarda kokudan burada oturamıyoruz" diye konuştu.

Pandemiden sonra çok sayıda insanın karavanda yaşamı tercih ettiğini belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Özellikle Antalya bölgesinde kiraların yükselmesi karavanda yaşamı tetikledi ve sayıları arttı. Bu kontrol edilemez hale gelmişti, bunun için karavan parkı yapmaya başladık. Çok yakında tamamlanacak ve karavancı arkadaşları oraya yönlendireceğiz. Devamında da bu parkların sayısı artacak." dedi.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'ne yakın noktalardaki karavanlara çözüm bulmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Arapsuyu Mahallesi'ne karavan park inşasına başladı.

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