Emeklilikte 3,5 yıl kuralı nedir, nasıl işlemektedir?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır ve işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri olanların emeklilik statülerinde son 7 yıl içindeki hizmet fazlalığı işçi mi, esnaf mı, yoksa memur mu olarak emekli aylığı alacağının tespiti yapılır.

Soru: Merhabalar Mart 1980 doğumluyum 17.8.98 tarihinde ssk başlangıcı var 369 gün prim ödenmiş. 01.09.2003 tarihinde tsk de görev yapmaya başladım ve 31.12.2017 yılına kadar 6450 gün görev yapıp istifa ettim. 11.7.2018 de bağ kurlu oldum 261 gün prim ödeyip 17.9.2019 da esnaflık hayatımı noktaladım. Tekrardan 30.9.2022 yılında ssk geçtim ve hala çalışıyorum. Genel olarak toplamda 7140 gün prim var. 25 yılımın dolmasına 4 ay kaldı. Benim öğrenmek istediğim ben emekli olmak icin 25 yılın dolması açısından 4 ay çalışarak bekleyip müracaat edeyim mi yoksa kurum değişikliği yaptığım için üç buçuk yıl ssk da çalışıp ta mı müracaat edeyim. 3.5 yıl diye bir kural varmış, bu doğru mu, doğruysa mantığı nedir. EYT liyim, ama emekli olmak için bu 3.5 seneyi bekleyecek miyim son olarak hizmet birleştirmemi yapmadım ssk memurun biri emekli sandığına yap, en çok gün orda diyor biri de ssk ya yap şu an bende ssk lısın diyor ne yapayım da mağdur olmayayım. Saygılarımla,

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında emeklilik statülerinin tespiti için 2829 sayılı Hizmet Bütünleşmesini sağlayan Kanuna bakılır. Bu kanun gereği son 7 yıl hizmet yani SGK primleri ödenmiş hizmetlerin yarısından fazlası hangi statüde ise o statü üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleştirilir. Burada son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün (3 yıl 6 ay) önemli bir hizmet süresi olmaktadır. Üç statü olduğunda, yani işçi, esnaf, memur hizmeti olduğunda da 840 gün hizmete (2 yıl 4 ay) bakılır.

Bu uygulama, çalışma hayatına 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olanlar hakkında uygulanmaya devam edilmektedir. Dolayısıyla kamuoyunda da genel olarak ifade edildiği üzere iki statüde çalışma olduğunda 3,5 yıl kuralı, üç statüde çalışma olduğunda da 2 yıl 4 ay kuralı bu şekildedir.

2829 sayılı Kanun Madde 8 Hükmü aşağıdaki şekildedir.

"Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma ,süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca,kendi mevzuatına göre aylık bağlanır."

Bu bağlamda sizin durumunuz hakkında değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

Verdiğiniz bilgilere göre son 7 yıl hizmetiniz içinde yani, 30/09/2022 tarihinden geriye doğru sadece SGK primleri ödenmiş hizmet olarak daha fazla hizmetin Memur statüsünde geçtiği anlaşılmaktadır.

Yani, son 7 yıl hizmetinizin;

Bugünkü tarihi esas aldığımızda 13/5/2023 den geriye doğru 30/09/2022 tarihine kadar olan sürenizde SSK lı olduğu,

17/09/2019 tarihinden geriye doğru 11/07/2018 tarihine göre Esnaf olduğu,

31/12/2017 tarihinden geriye doğru 01/09/2003 tarihine göre TSK memur statüsünde hizmetiniz (bu sürenin ayrıca yıpranma payı da bulunur) olduğu, Görülmektedir.

Bu durumda son 7 yıl hizmet için de 2 yıl 4 ay ve daha fazla hizmet fazlalığına bakılması gerekir. Sizin de durumunuzdan gördüğümüz son 7 yıl hizmet içinde 2 yıl 4 ay fazla sürenizin TSK süreniz olduğu, bu durumda emeklilik şartlarınızda bugün için memurlar için aranılan 25 hizmet yılınızı tamamlamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani memur olarak emekli olabilmeniz için SGK primleri ödenmiş, borçlanılan hizmet varsa bu hizmet, yıpranma payı varsa bu hizmet, işçi ve esnaf olarak geçen hizmet toplamının 25 hizmet yılı gereklidir.

Konunun özü bu şekildedir, hangi statüden emekli olma niyetiniz varsa son 7 yıl içinde SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizin 2 yıl 4 ay ve daha fazla olması gerekmektedir. Bu hesabı kendinizin veya SGK na yazılı olarak müracaat edip hesap edilmesini tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, memur emekliliğinde sigortalılık süresi işlemi olmaz, toplam hizmet esas alınır, yıpranma payı da son 2 yıl 4 ay veya 3 yıl 6 ay kuralına tabi olmaz.

Hizmet birleştirme konusunu da emeklilikten önce hemen yaptırmanızı tavsiye edebiliriz. Bu işlemde tercih olmaz, SGK na müracaat edilmesi yeterli olur, hizmet bütünleşme yapıldıktan sonra bu hizmetler aylık bağlandığında bütün olarak esas alınır ve ister 2 yıl 4 ay, ister 3 yıl 6 ay kuralı ona göre belirlenir.

