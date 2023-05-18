Kırklareli'nde 737 düzensiz göçmen yakaladı
Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla giren 737 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 10:51, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 10:52
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Mayıs'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde 737 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Olaylarda kullanılan 12 araca el konuldu.