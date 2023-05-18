Apple'dan zam kararı: En pahalı iPhone fiyatı 64 bin lira oldu

Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisiyle dikkat çeken Apple, yeni cihazlar için çalışmalarını başlatsa da piyasadaki ürünlerine zam yapmayı ihmal etmedi.

Son zammını 17 Ocak 2023'te iPhone 14 serisine yapan Apple Türkiye, bugün tekrar zam kararı aldı. Zamlar Apple Türkiye'nin kendi web sitesine yansıdı.

EN UCUZ iPHONE 32 BİN 999 TL

Ocak ayında gelen zamla birlikte iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 30 bin 999 liradan 32 bin 999 liraya çıkarılmıştı. Son zam ile birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu.

iphone 14'ün en pahalı modeli olan 512 GB'lık telefonun fiyatı ise 40 bin 899 TL'den 44 bin 399 TL'ye çıktı.

128 GB'lık iPhone 14 Plus fiyatı 36 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye çıkarken, 512 GB fiyatı ise 44 bin 899 TL'den 48 bin 399'a fırladı.

Pro serisinde de fiyat artışları yaşandı. Serinin en ucuz ürünü 45 bin 999 TL ile iPhone 14 Pro oldu. Zamdan önce bu ürün 41 bin 999 TL'ye satılıyordu. En pahalı iphone 14 pro fiyatı ise 55 bin 199 TL'den 59 bin 999 TL'ye ualştı.

EN PAHALI iPHONE 63 BİN 999 TL OLDU

iPhone 14 serisinin en pahalı telefonu alan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı ise 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı. Pro serisinin en uygun fiyatlı ürünü olan iPhone 14 Pro Max 128 GB'ın fiyatı ise 45 bin 999 TL'den 49 bin 999 TL'ye çıktı.

Genel olarak ürünlere yüzde 10 zam yapan Apple Türkiye, MacBook Air fiyatına da zam yaptı. Buna göre 19 bin 700 TL civarında olan MacBook Air fiyatı zammın ardından 21 bin 599 TL oldu.