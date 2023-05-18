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CHP'den YÖK'e '28 Mayıs' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Yükseköğretim Kurulu'na çağrıda bulundu. Fethi Açıkel, "26-31 mayıs tarihleri arasında üniversitelerde fiziki ya da online sınav yapılmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 11:06, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 11:08
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CHP'den YÖK'e '28 Mayıs' çağrısı

CHP Ar-Ge Bilim Platformu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Fethi Açıkel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çağrıda bulunarak, seçim öncesinde, ertesi gününde ve takip eden günlerde üniversitelerde fiziki ya da online sınav yapılmaması gerektiğini söyledi.

Açıkel'in açıklaması şu şekilde:

*28 Mayıs 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri, üniversitelerde bahar dönemi final sınavları takviminin tam ortasında yapılacak. Yüzbinlerce üniversite öğrencisi gencimiz, ikametlerinin bulunduğu illere gidecekler.

*Saray iktidarının sebep olduğu mevcut ekonomik yıkım koşullarında, gençlerimiz ve aileleri zaten ulaşım masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Bunun üstüne bir de seçim öncesi ve ertesi günlerinde yapılacak olan final sınavları da zaman organizasyonu stresine neden olmaktadır.

*YÖK'ün bir genelge ile final sınavlarını ertelemesi ve gençlerimizi sıkıntıdan kurtarması gerekmektedir.

*Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminin ortasında yapılacak final sınavları ile ilgili bir erteleme kararı verilmemiş olması ülkemizin geleceği olan genç yurttaşlarımızın sandığa katılımını ve en temel yurttaşlık hakkı olan sandık güvenliği çalışmalarına destek vermelerini ciddi şekilde düşürecektir.

*Yüzbinlerce gencimizin müşahit ve gözlemci olarak sandık güvenliği çalışmalarına katkı verdiği de unutulmamalıdır.

*Saray, YÖK marifetiyle gençlerin en temel yurttaşlık tercihlerinden ve her türlü hak talebinden çekinmek yerine, ülkemizin umudu olan gençlerimizin daha geniş bir zaman dilimi içerisinde sandığa gitmesini kolaylaştırmalıdır.

*YÖK, acilen bir genelge yayınlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin, bir an önce bildirmelidir.

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