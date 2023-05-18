YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği

Yükseköğretim Kurulu geçen yıl başlattığı Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi kapsamında deprem bölgesindeki üniversitelerde bulunan öğretim elemanlarını yabancı dil becerilerini geliştirebilmeleri için destekleyecek.

Yükseköğretim Kurulu, geçen yıl "bilim insanlarının akademik makale yazma becerisine ihtiyaç duydukları" gerekçesiyle geçen yıl başlattığı "Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi/ Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı"ndan 2023-2024 eğitim öğretim yılında sadece deprem bölgesindeki doktoralı araştırmacıların yararlanmasını kararlaştırdı. Programa ilişkin usul ve esaslar ile diğer detaylar https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1311 bağlantısından duyuruldu. Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı kapsamında ağırlıklı olarak "yazma becerisi" üzerine odaklanılarak konuşma, dinleme, okuma becerileri desteklenecek.

Program kapsamındaki eğitimler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde İngilizceyi eğitim dili olarak kullanan, farklı kurum ve yaş gruplarına yönelik akademik İngilizce eğitimi konusunda deneyim sahibi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından çevrim içi verilecek.

-Kimler yararlanabilecek?

Proje ile ilgili deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan her bir üniversite için 15'er olmak üzere toplam 16 üniversiteye 240 kontenjan ayrıldı.

Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programından, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen deprem bölgesindeki 11 ildeki 16 üniversitede doktora derecesine sahip ve son 3 yıl içinde (Mayıs 2020 tarihinden itibaren) YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az yetmiş puan aldığını belgelendiren doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri faydalanabilecek.

Eğitimleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlayacak programın ilk aşamasında, kursiyer adaylarının başvurularını ilgili üniversitelere yapmaları ve üniversitelerin YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde yeterli dil puanına sahip adayların listesini Yükseköğretim Kuruluna iletmesi gerekiyor. Yapılan incelemelerde kurs için uygun bulunan adaylar ikinci aşamada, ODTÜ tarafından gerçekleştirilecek çevrim içi bir dil sınavına alınacak ve adayların seviyeleri belirlenecek.