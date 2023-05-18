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İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 172 bin 450 adet oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 11:26, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 11:27
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İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı

Geçen ay online mecralarda 327 bin 273 kurumsal ilan yayınlandı.

İlan sayısında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 1 artış olurken, ilandaki araçların yüzde 53'ü, yani 172 bin 450 adedi satıldı. Satışlar, geçen yılın nisan ayına kıyasla yaklaşık yüzde 10 geriledi. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

Ocak-Nisan 2023'te ise geçen yılın aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 12, satış adetlerinde yüzde 20 artış gerçekleşti. İlk 4 ayda 651 bin 539 adet satış oldu.

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 118 bin 815 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 7,7 arttı.

- İkinci el elektrikli otomobil satışları 719 oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Nisan 2023'te en yüksek payı 103 bin 259 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 62 bin 339 satışla benzinli ve 2 bin 247 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 886, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 719 oldu. Nisan 2022'de 583 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 40'ı C segmenti araçlardan oluştu. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payı yüzde 25 artış kaydetti.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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