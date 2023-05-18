61 yıllık hayal gerçek oldu: İşte Togg'un kilometre taşları

Türkiye'nin otomobil serüveni Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın şu çağrısıyla başladı:

"Diyorum ki; gelin yüzde yüz yerli üretim otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) camiası içerisinden çıkaralım."

TOBB da

"biz bunu yaparız"

dedi ve çalışmalar büyük heyecanla başladı.

Haziran 2018

Önce bu işi yüklenecek

"babayiğitler"

belli oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yani Togg'un temelleri resmi olarak atıldı. Böylece Türkiye'nin 61 yıllık otomobil hayalini gerçekleştirecek şirket kurulmuş oldu.

Kasım 2018

Şirket 4 ay içinde büyük mesafe katetti. Türkiye'nin göz bebeği projesi, Cumhurburbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. İlk çizimler tam not aldı.

Aralık 2019

Ve artık Togg vücut buldu. SUV ve sedan modellerinin ön gösterimi yapıldı.

Temmuz 2020

Togg için üretim serüveni başladı. Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nün inşaatına başlandı.

Çakılan her çivi Türkiye'nin otomobiline giden yolun kilometre taşlarını oluşturuyordu. Bu bilinçle çalışmalar hızla tamamlandı.

Aralık 2021

Togg, özellikleriyle bir otomobilden daha fazlasıydı. Bu kez Trugo yüksek performanslı şarj alt yapısı kurmak için harekete geçildi.

Ocak 2022

Togg artık teknoloji fuarlarında boy gösteriyordu. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de en beğenilen 6'ncı marka seçildi.

Ekim 2022

Ve o büyük gün geldi, çattı. İlk seri üretim

"akıllı cihaz"

, görkemli bir törenle banttan indi.

Aralık 2022

Gemlik'teki üretim üssünde çarklar dönüyor, Togg heyecanı artıyordu. Türkiye'nin Otomobili ilk kez Ankara sokaklarında boy gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis'e Togg ile gitti.

Mart 2023

Artık ön sipariş süreci başladı. Togg'un ilk yola çıkacak modeli T10X'in sahibi olmak için 177 bin kişi başvurdu. 29 Mart'taki büyük çekilişle bu yılki 20 bin talihli belli oldu.

Nisan 2023

Ve ilk Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a ilk törenle teslim edildi.

Bireysel teslimat süreci de 30 Nisan'da başladı. Bursa, Elazığ, Adana, İstanbul, Isparta, İzmir ve Kocaeli'ne sevkiyatlar gerçekleşti.