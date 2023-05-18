Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):