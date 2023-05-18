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Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 5 milyon dolar azalarak 105 milyar 127 milyon dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 17:58, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 18:22
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Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
05.05.202345.72068.412114.132
12.05.202344.31260.815105.127

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