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Muhalefet, 'domuz bağcı' olmakla suçlanan Hüda Par'la defalarca görüşmüş

Hizbullahın devamı olmakla suçlanan ve bu yüzden domuz bağcı suçlaması yapılan Hüda Par'la Ekşener'den Davutoğlu'na, Babacan'dan Karamollaoğlu'na bir çok lider görüşmüş

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 15:29, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 15:42
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Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar kişilerin kurduğu Hüda Par gündem olmaya devam ediyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur seçimleri öncesinde Ak Parti'yi Hüda Par üzerinden eleştirmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Hüda Par'ı Hizbullah'ın devamı olmakla ve domuz bağcı olmakla suçluyor.
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, çıktığı bir TV programlarında sorulan sorulara verdiği yanıtlat yeniden gündem oldu.

İşte o videodaki soru cevaplar

Soru: Genel merkez binasında Türk bayrağı kullanıyor musunuz, ayrı bir Devlet kurma hedefiniz var mı?

Cevap:Genel merkez binasında Türk bayrağı var, ayrı bir Devlet kurma hedefimiz yok.

Soru: Siz Hizbullah'ın devamı mısınız?

Cevap: Biz kimsenin devamı değiliz, uzantısı değiliz. Biz Hizbullahın devamı değiliz. Değiliz ve ben bunu onlarca defa net bir şekilde söyledim. Biz Hizbullahın mirasçısı da değiliz. Biz başka bir örgütün de devamı veya siyasi kolu değiliz.

Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren videonun sonunda Akşener, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Babacan'ın kendi ittifaklarına katmak için Hüda Par'la yaptıkları görüşmelere yer veriliyor.

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