İstanbul'da mağazaya giren kedi tayt çaldı

İstanbul Sultangazi'de kedinin mağazadan taytları alıp götürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mağaza sahibi İlker Bal, içeride kahvaltı yaptığı sırada esnafın baktığı kedi mağazaya girdi. Ürünlerin olduğu bir reyona yönelen kedi, burada bulunan üç ürünü sürükleyerek götürmeye başladı. Durumu fark eden mağaza sahibi İlker Bal, kedinin peşinden koşarak ürünleri geri aldı.

Mağaza sahibi Bal, "Taytları aldı götürdü. Peşinden koştum, yakaladım. Taytları geri aldım. Zaten kedi geldiğinde sanki daha önce planlanmış gibi arkalardan dolanıyor. Görünür bir yerden ürünlerin yanına gelmiyor. Dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip, taytları alıp, çıkıp gidiyor" dedi.