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Bloomberg: 28 Mayıs'a kadar dövize erişim daha da sınırlanacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, iki haftadan kısa bir süre sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde TL'yi savunmak için tüm gücüyle harekete geçiyor. Ardı ardına gelen yeni düzenlemelerle dolara olan talep kısılırken bireysel yatırımcının dolara erişmesi daha da güçleşecek

Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 16:01, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 16:08
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Bloomberg: 28 Mayıs'a kadar dövize erişim daha da sınırlanacak

Bloomberg'in haberine göre Çarşamba günü Merkez Bankası, Türk para birimi üzerindeki baskıyı hafifletme çabalarının bir parçası olarak, yerel kredi kuruluşlarının bankalararası piyasada günlük döviz alım limitlerini düşürdü.

Türk yetkililer, ülkenin ekonomik sağlığının bir barometresi olarak görülen para birimine halkın güvenini sağlamak için lirayı istikrarlı tutma çabalarını hızlandırmak zorunda.

Dövize erişim sınırlı olacak
Erdoğan'ın ultra düşük faiz politikasının Türk varlıklarını şimdiden satışlara maruz bıraktığı bir dönemde, 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun önümüzdeki aylarda değer kaybı beklentisi dolara olan talebi artırıyor.

Londra merkezli KNG Securities LLP'nin Türkiye piyasaları uzmanı Çağrı Kutman, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Döviz tarafında, Merkez Bankası'ndan ikinci tura kadar yeni bir şey beklenmemeli. Bu, bireysel yatırımcılar için dövize erişimin sınırlı ve bankalararası piyasadan daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Bu yönde adımlar görmeye başladık bile"

Gerçek kişi dövizi için yeni dönüşüm hedefi
İnsanları dolarlarını bırakmaya ikna etmek de giderek daha fazla gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu çerçevede Çarşamba günü Menkul Kıymet Tesis Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. 17 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama eklendi.

TCMB 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi döviz hesabından TL'ye ek yüzde 10'luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalar eksik kalan kısım kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirdi.

Menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik
Bu hafta para birimi üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik diğer önlemler arasında kredi kartlarının nakit para çekme ve altın alımlarında kullanılmasına sınırlama getirilmesi de yer alıyor.

Bu kapsamda TCMB menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı. Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi. Değişikliğin 16 Mayıs 2023'ten itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi.

Erdoğan kazanırsa istikrarsız politikalar sürecek
İktidarın kazanması, Türkiye'nin Erdoğan'a geniş yetkiler veren yeni bir başkanlık sistemine geçtiği 2018'den bu yana liranın dolar karşısında yüzde 80'in üzerinde değer kaybetmesine neden olan istikrarsız ekonomi politikalarının devam etmesi anlamına gelecek.

Diğer yandan risk primi de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'nin risk primi 675 baz puanı görerek Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Geçen hafta seçime yönelik beklentilerin etkisiyle 500 baz puanın altını görmüş, seçimden önceki son işlem gününü de 505 baz puandan tamamlamıştı.

TL mevduat faizleri yükselecek
İstanbul merkezli Tera Yatırım'ın araştırma direktörü Çağdaş Doğan, seçimden bu yana yapılan değişikliklerin TL mevduat faizlerini yükselteceğini, TL devlet tahvili getirilerini ise aşağı çekeceğini söyledi.

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