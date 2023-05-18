14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. 14 Mayıs'taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamlarken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy almıştı. İkinci turda en fazla oy alan bu iki adaydan birisi seçilecek.

Peki, 14 Mayıs'ta Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?

Genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu Akdeniz, Ege ve Güneydoğu bölgelerinde güçlü. Recep Tayyip Erdoğan ise İç Anadolu'da daha güçlü. Her adayın en yüksek ve en düşük oy aldıkları illeri gösteren iki farklı grafik hazırladık.

Erdoğan'ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz'de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Erdoğan'ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt'ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan'ın yüzde 70'in üstünde oy aldığı diğer şehirler.

Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkari

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkari (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu Edirne (yüzde 63,5), İzmir (yüzde 63,3) ve Muğla'da (yüzde 62,9) yüzde 60 barajını aşmayı başardı.

Türkiye geneline bakıldığında ise Kemal Kılıçdaroğlu 25 ilde yüzde 50'den daha fazla oy aldı. Erdoğan ise 34 ilde yüzde 60'dan; 46 şehirde de yüzde 50'den fazla oy aldı.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta aldığı oy oranı 24 Haziran 2018 seçimlerine göre yüzde 3,1 puan düştü. 14 Mayıs'ta Erdoğan'ın oy oranı 24 Haziran 2018 seçimlerine göre 81 ilin 73'ünde düştü. Erdoğan'ın oyları 8 ilde ise yükseldi.