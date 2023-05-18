2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 17:15, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 17:17
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.
YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.
AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.
Vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.
YSK'dan seçmen kağıdı kararı - 128 Mayıs'taki oy pusulası böyle olacak.