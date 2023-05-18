Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Durmuş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zafer Mahallesi 2029 sokaktaki bir inşaatta beton dökmek için yerleştirilen vinç, üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

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