Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı

Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı: Türkiye ilk 10'da
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
Meclis'in eğitimci vekilleri
Meclis'in eğitimci vekilleri
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Kredide ikinci tur freni: Belirsizlik bankacılık sistemine yansıdı
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
Motorine 76 kuruş zam bekleniyor
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
AK Parti'de yeni kabine hesapları: Mehmet Şimşek ismi masada
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
Meteoroloji'den 6 bölge, 25 il için uyarı: Sağanak ve fırtına vuracak
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
AK Parti ikinci tura hazırlanıyor: Öncelik 12,4 milyon seçmen
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
İki fakülte kuruldu, bir fakültenin adı değişti
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Meclis'e giren 30 yaş altındaki 5 vekilden 4'ü AK Parti'den
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Öğretmenevinde depremzedelere hakaret iddiasında öğretmene gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçim programını açıkladı
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
'AA'nın verileri ile YSK verileri yüzde 99,99 oranında tuttu'
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı

19 Mayıs'la ilgili bir kutlama mesajı yayımlayan Bahçeli'nin siyasi süreçle ilgili mesajları öne çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını belirten Devlet Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterenler fırsatçı acizdir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 18:31, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 18:32
Yazdır
Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını dile getiren Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919'un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir." dedi.

Öte yandan Bahçeli, depremzede vatandaşlara hakaret edenlere ilişkin ise "Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

85 milyon Türk vatandaşı için birlik çağrısında bulunan MHP lideri, "Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber