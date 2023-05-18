Sağanak Ankara-Samsun ulaşımını aksattı
Ankara'da şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 19:02, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 19:18
Ankara'da dün başlayan şiddetli yağmur ve fırtına etkisini bugün de sürdürdü.
Meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Sürücüler zor anlar yaşarken, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.