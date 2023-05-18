Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 1,5 milyon lira ceza

Bu kişilere 1 milyon 464 bin lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, kent kırsalında salep soğanı toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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