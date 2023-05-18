Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 1,5 milyon lira ceza
Elazığ'da ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 6 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 464 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 20:23, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 20:24
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, kent kırsalında salep soğanı toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucu arazide 50 kilogram salep soğanı toplayan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Bu kişilere 1 milyon 464 bin lira ceza verildi.
Ekipler, salep soğanlarının toplandıkları bölgeye tekrar ekimini gerçekleştirdi.