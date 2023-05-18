Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

Roma'nın Bayer Leverkusen karşısında 1-0 galip geldiği ilk maçlarda, Juventus ile Sevilla ise 1-1 berabere kalmıştı.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen İtalya ekibi Roma'yı BayArena'da konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında finalistler, TSİ 22.00'de başlayacak Sevilla-Juventus ve Bayer Leverkusen-Roma maçlarıyla belli olacak.

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