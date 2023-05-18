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Fenerbahçe, bu sezon ilk derbi zaferini kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 3-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 71 puana yükseldi. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı. Fenerbahçe, bununla birlikte bu sezon ilk derbi zaferini kazanmış oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 22:06, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 22:08
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Fenerbahçe, bu sezon ilk derbi zaferini kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres, 71. dakikada Enner Valencia ve 80. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 71 puana yükseldi. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bununla birlikte bu sezon ilk derbi zaferini kazanmış oldu.
Valencia gol krallığında çok rahat
Maçta gol bulan Enner Valencia, gol krallığında açık ara liderliğini sürdürüyor. Ekvadorlu golcü, bu sezon ligde 28 gol kaydetti.
Trabzonspor 26 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor
Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 26 yıldır yenemiyor.

Bordo-mavili takım, 1997 yılında son galibiyetini alırken golleri Hami Mandıralı, Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas atmıştı.
Tribünlerde boşluklar dikkati çekti
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Sezon boyunca tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta ise tribünlerde yer yer boşluklar bıraktı.

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