Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
Türk lirası bugün ABD doları karşısında yüzde 0,2 değer kaybetti, dolar/TL kuru 19.8050 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2023 22:56, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 23:00
Seçimden bu yana TL'nin değer kaybı ise yüzde 1'e ulaştı.
Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin de 21 yılın en düşük seviyesine gerileyerek sıfıra yaklaşmış olması, dolar kurundaki artışın önüne geçmeyi zorlaştırıyor.Bloomberg: 28 Mayıs'a kadar dövize erişim daha da sınırlanacak Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi