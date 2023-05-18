Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050

Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin de 21 yılın en düşük seviyesine gerileyerek sıfıra yaklaşmış olması, dolar kurundaki artışın önüne geçmeyi zorlaştırıyor.

Seçimden bu yana TL'nin değer kaybı ise yüzde 1'e ulaştı.

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