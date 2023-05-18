Türkiye'de çok sayıda banka, kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurdu. Müşteriler kredi kartlarından aylık yüzde 1,36 faizle kredi çekebiliyordu.Tüketici kredilerinin faizlerinin daha yüksek olması nedeniyle kredi ihtiyacı olanlar bunları kredi kartlarından karşılıyordu.

Bankalar kredi faizlerini kendileri belirlerken kredi kartına uygulanan faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bu da son dönemde bankaların nakit avanstan kar edememeye başlamasına yol açtı.

Buna ek olarak Merkez Bankası'nın bankalardan, kredi kartlarından yapılan nakit avans ve kuyum harcamalarının yüzde 30'u kadar menkul kıymet tesisi talep etmesi üzerine bankalar bu uygulamayı sonlandırdı.

Peki Kredi kartından nakit avans çekememek nelere yol açar? Gelin bir örnekle anlatalım

Bir yurttaş acil nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kalır. Banka hesabında yeterli bir birikimi olmadığı için kredi kartını kullanmayı düşünür. Ancak kredi kartında nakit avans çekme imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda yurttaş, alternatif bir yöntem arayışına girer.

Yurttaş, çeşitli yerlerde "taklacı" olarak adlandırılan kişilere rastlar. Bu taklacılar, yasadışı yollarla nakit avans sağlayan tefecilerdir. Yurttaş, kartını ve çekmek istediği nakit miktarını taklacıya teslim eder. Taklacı, kendi komisyonunu da ekleyerek sanki bir mal satışı yapıyormuş gibi bir fatura düzenler. Bu faturada taksitli veya taksitsiz olarak nakit avans çekimi işlemi gösterilir.

Yurttaş, aldığı nakit parayla ihtiyacını giderirken aslında yüksek bir maliyeti de kabullenmiş olur. Çünkü taklacı tarafından alınan komisyon, bankanın sağladığı kredi kartı faizinin kat be kat üstünde olabilir. Buna ek olarak, taklacıların faaliyetleri genellikle yasalara aykırı olduğu için vergi kaçırma durumu da söz konusu olabilir.

Bu süreç devam ettikçe, yurttaşın kredi kartındaki borç giderek artar. Ödeme güçlükleri başlar ve sonuç olarak icra takipleri, hacizler ve hatta iflas gibi finansal sorunlar ortaya çıkar. Yurttaş, bankaya faiz ödemesi yapmak zorunda kalırken aynı zamanda taklacıya da yüksek komisyon öder. Bu durum, finansal çıkmazlara yol açar ve yurttaşın mali durumunu ciddi şekilde etkiler.

İşte tam olarak bu aşamaya giriş yapmış bulunuyoruz.