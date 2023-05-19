19 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıttepe kapısı girişinde açıklamada bulunacak.

(Ankara/09.30/09.50)

2- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla toplantı yapacak, Beykoz Spor Ormanı'nda gençlerle yürüyüşe katılacak, partisinin Pendik teşkilatını ziyaret edecek, Pendik Millet Bahçesi'ndeki gençlik konserini izleyecek.

(İstanbul/11.00-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Mayıs Gençlik Şenliği Liseler Arası E-Spor Turnuvası'na ve 47. Yeşil Bursa Rallisi'ne katılacak.

(Bursa/16.00-20.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma ve kutlama programına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek.

(Hiroşima)

2- Çin-Orta Asya Zirvesi'nde liderler toplu görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı yapacak.

(Şian)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Modern'in yeni binasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftası Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

2- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ilk maçlar yapılacak; İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.30/Muğla/17.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunu Litvanya'da başlayacak.

- Yarı final maçlarında Olympiakos ile Monaco, Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(Kaunas/18.00/21.00)