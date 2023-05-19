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Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turuna yüzde 4,5 oranında oy farkı ile girilmesinin bir rehavet yaratmaması konusunda AK Parti teşkilatını uyardı. İkinci tur için sürenin kısalığına işaret eden Erdoğan, "Seçmenin gönlünü alın" talimatını verdi. Erdoğan, seçmen neye kızdıysa sebebinin bulunmasını istedi ve oy düşüşü yaşanan yerler başta olmak üzere yüz yüze ziyaretlerin önemini vurguladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 08:30, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 07:53
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Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı


Seçimin ikinci turuna yüzde 4,5 oy farkı ile giren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. İl başkanları ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur için sürenin kısalığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatına "Seçmenin gönlünü alın" talimatını verdi. Tayyip Erdoğan, önceki gün online seslendiği AK Parti teşkilatına da 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için uyarılarda bulundu.

28 Mayıs'a kısa bir süre kaldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde çok kısa bir süre var" diyerek bölgelerinde oy düşüşü yaşanan yerler başta olmak üzere seçmene dönük yüz yüze ziyaretleri artırılmasını istedi. "Seçmen neye kızdıysa sebebini bulun" dediği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu tespitlerin rapor halinde genel merkeze ulaştırılmasını istediği kaydedildi.

Teşkilat mensuplarına "Ne yapın edin vatandaşın gönlünü alın. İlk turda fark attık diye rehavete kapılmayın" dediği öğrenilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na sağlam ve emin adımlarla girilmesini istediği bildirildi.

Resul Ekrem Şahan

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