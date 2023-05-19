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Çorum'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Çorum'da bir iş yerinin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 08:52, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 09:02
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Çorum'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Yasin Merdoğlu (36), Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kaplama yapmak için çıktığı iş yerinin yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısından düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdoğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yasin Merdoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçinin çatıda çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan kaplama panelinin çarpması sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü iddia edildi.

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