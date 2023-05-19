AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'e konuk oldu. Yıldırım, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(14 Mayıs Seçim Sonuçları) Kararı veren millet. Seçimin kazananı belli. 600 milletvekilinin 323'ünü almış mı? Salt çoğunluk şartı olmasa 2 buçuk milyon oyla Tayyip Bey kazanmış. Bugün vatandaşı milleti bir daha sandığa götürüp yormak gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaktık. İçinde terör örgütlerinin sempatizanları var. 4 tane bedavacı parti var. Sonuç ne? 24.4 CHP ne uzanıyor ne kısalıyor. Bizde kaybettik. Oy oranında bir azalma var. İttifak olarak düşündüğümüzde onlarla aramızda ciddi bir oy farkı var. Şu anda ittifakları konuşuyoruz. Biz 21 yıllık iktidarız çok çok yaptıklarımız var yapamadıklarımız var. Bizimle dünyaya gözlerini açan 6 milyon çocuk var. Ekonomik olarak sıkıntı yaşamayan hangi ülke var. Enflasyonu artmayan ülkelerin enflasyonu artmış. İnsanlara maaş vaat etmek yerine enflasyonu gündemden düşürmek. Buna rağmen biz şöyle bir şey yaptık. Bu enflasyon bugünden yarına düşmüyor sabit gelirleri koruyalım dedik. Temmuzdan itibaren hem asgari ücret hem işçilerin artışı oldu. Memurlarında arttı. Dolayısıyla hiçbir şekilde çalışanımızın enflasyonun altına kalmasına rıza göstermeyiz.

"BİZ PARTİLİLERİMİZİN 10 GÜN İÇERİSİNDE DAHA ÇOK ÇALIŞMALARINI BEKLİYORUZ"

Bir ülkenin kalkınması büyümesi güven ve istikrardan geçiyor. Güçlü bir iktidar var. İstikrar var. Elindekileri değerlendirip hızlı bir kalacak var. Türkiye bugün 2003 yılında neredeydi bugün nerede. Yolu yoktu, havayolu yoktu, üretseniz bile satamıyordunuz. Bir kere altyapıyı yaptık. Türkiye altyapısı en iyi olan ülke bu gurur verici bir şey. Burada bizim mottomuz, Başlığımız şu güven ve istikrarla Türkiye Yüzyılı'na hoş geldiniz. Doğru adamla yola devam. Bu ülkede 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Biz bu kadar yolu, 26 havalimanı, 500 bin kilometre fiber internet ağını dünyanın 324 noktasına uçuş ağı olan bir marka yapmayı nasıl yaptık, 12 yıl güven ve istikrarla yaptık. Gece, gündüz, izin, aile yok, Cumhurbaşkanı hakikaten kendini bu memlekete adamış. Rahat etmeyi sevmez, rahat edenleri hiç sevmez. Söylenen hiçbir şeyin geçerliliği yok. 10 gün içerisinde biz partililerimizin 10 gün içerisinde daha çok çalışmalarını bekliyoruz. Daha çok insanlarla temas edeceğiz. Vatandaşın konuşma zamanı, biz de dinleyeceğiz. Vatandaş sahici ile yapmacık olanı birbirinden çok iyi ayırıyor. Oturup konuşacaksın, vatandaş stresini atacak. Sen de paratoner gibi çekeceksin.

(Kılıçdaroğlu'unun oy kullanıldığınız sandığın başında bekleyin açıklaması) Gidiyoruz kuyruğa giriyoruz, oy kullanıyoruz de mi. Bir sandıkta 350 oy var o kadar kişi gelse beklese sığar mı ya. Bu sorumsuz bir açıklama. Bu ülke nasıl seçim yapılacağını yeni öğrenmedi. Bu saçma sapan bir şeydir. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. Seçim gecesi belediye başkanlarını sahneye sürdüler. Oyumuz yüzde 60 70 dediler. Orada her partinin temsilcisi var. Oylar sayıldıktan tutanak tutulduktan sonra kim ne yaparsa yapsın. Türkiye seçim yapmada bir numaradır. Ama ne yazık ki sayın Kılıçdaroğlu daha seçim olmadan ben YSK'ya güvenmiyorum dedi. İtirazlar yapılıyor, değerlendirilirken de her partinin orada temsilcisi var. Onlar izliyorlar oy hakları yok. İtirazlarını da oylamadan önce dinliyor. Heyet dinliyor yazının mahiyetine bakıyor Kabul edilecekse ediliyor edilmeyecekse reddediliyor.

(Kılıçdaroğlu'nun 50+1 alamadılar açıklaması) Biz derdik ki en fazla oyu alan seçimi kazanabilir diyebilirdik, yapmadık. Biz dedik ki temsilde adalet olsun. Küçük büyük her partinin verdiği oyunun mecliste temsil edilebiliyor. Neticesinde bize yarısının oyunu alamadın diyen rakibin daha iyisinin yapması lazım. Arada 2 buçuk milyon oy farkı var neye rağmen 21 yıldır iktidardayız. Neye rağmen 5 partiye rağmen neye rağmen sürekli izim değiştirip tanınmamaya çalışan HDP'ye rağmen. Atatürk partiler üstü bir kavramdır. Kurtuluş savaşını yönetmiş. O günlerde ülkeyi işgal eden işgalciler sömürmeye devam ediyorlardı. Bu millet sömüremediler. Şöyle söylemler oldu CHP'lilerden Atatürk'e gerekli özenin gösterilmediğinden yakınılıyordu. Kemal Bey'de Atatürk konusuna girmemek için hayat pahalılığı için mutfaktan yayın yaptı. Orada Atatürk portesi yoktu. Ortak Mutabakat metninde iki yerde ismi geçiyor. Biri Atatürk Havalimanında biri de Atatürk Orman çiftliğinde. CHP Atatürkçülüğün lafını yapıyor. Biz icraatını yapıyoruz. Ben Atatürkçülük yarışı yapacak değilim bu milletim bileceği bir şey. Ama sen bugün İHA'nın, tankını yapabiliyorsan savunma sanayinde dışa bağımlığını yüzde 20'ye düşürdüysen bu Atatürkçülüktür.

"DEREYİ GÖRMEDEN PAÇAYI SIVIYORLAR, HERKESE YARDIMCILIK VERİYORLAR"

Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sina Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.

(Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü açıklaması) Kemal Bey sürekli değişim yaşayan biri. Kemal Bey Sayın Baykal'a bir kaset komplosu oldu ziyaret etti, genel başkanlığa aday değilim dedi, ertesi gün aday oldu. İBB ve ABB'den işten çıkarmalar olmayacak dedi, oldu. Çıktı partili Cumhurbaşkanı olmaz dedi, sonra çıktı ben kazanırsam partiyi bırakmayacağım dedi.

"KENDİLERİNE ÜST AKIL OLARAK FETÖ'YÜ ATADILAR"

Ya bunların ardı arkası kesilmez. 14 Mayıstan önce Terör örgütünün siyasi uzantısıyla oturdun Gazi Meclisin çatısı altında pazarlıklar yaptın. Bir Cumhurbaşkanı adayının böyle bir ruh hali içinde olası... 14 Mayıs'tan önce Selahattin Demirtaş serbest kalacak dedi mi, yerel yönetimlere özerklik dedi mi. HDP Kemal beyi destekliyor. HDP'nin bu desteği ne anlama geliyor terör örgütünün desteklediği anlamına geliyor. Teröristler 100 yılık cumhuriyeti yıkacağız diyor. Biz 40 bin şehit verdik. Hain ördük daha yeni 4 askerimiz şehit etti. Kalkıp şimdi bunları dediğinizde bunları külahıma anlatsın. 'Ben geldiğim gün KHK ile gönderilenleri geri getireceğim' diyor bu ne demek FETÖ ile iş birliği içinde demek. Türkiye bir hukuk devleti. 15 Temmuz'da bir uçurumun eşiğinden geçtik. Bütün bunlar ortadayken daha düne kadar FETÖ'cüleri savunurken bu grubunu da bizim üstümüze atmaya çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz. Bakın önce bir kısa vatandaşlarımızın hafızasını tazeleyelim. Önce CHP'ye bir operasyon yapıp Baykal'ı indirip Kemal beyi getirdiler. Akşener ile yeni bir parti kurdular. Dağdan talimatla destek aldılar. Kendilerine üst akıl olarak da FETÖ'yü atadılar. Dünyaca bilinen dergilere bakın, Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakareti ettiler, taraf oldular.

Uyguladığımız anayasa değişikliği 2007 referandumunda kabul edilen bir metodudur. Bu metotla 3.seçim gerçekleştiriliyor. Bu ülke 15 Temmuz kalkışmasını gördü, Gazi Meclis bombalandı. Son umut bu seçimdi. Son kurşunlarını bu seçim için bıraktılar. En soldan en sağa en fırıldağından yanlarına aldılar. Bu milleti yenecekleri vehmettiler, Rakamları üst üste toplayarak kazanacaklarını sandılar. Milletim teröre olan nefretini hesaba katmadılar. FETÖ'nün kullanışlı elamanı olduklarını gösteren bir kağıdı gösterip AB'ye peşkeş çektiler. Bu millet bu oyuna izin vermez.

"OĞAN İLE ARAMIZDA UÇURUM YOK"

Ben bu konuşma içerisinde 'Sinan Beyle ilgili havaya girdi' dedim yanlış anlaşılmasını istemem. Sinan bey bu seçimle ortaya çıkan bir figürdür. Bunun kalıcı olması için iyi yorumlaması lazım. Siyasi söylemlerini gerçekleştirme yönünde adımlar atarsa siyasette kalıcı hale gelir. Sinan bey Türk devletleri ile iş birliğini daha fazla haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu Güney koridorunu anlatmaya çalışırken o da vahim bir konudur. Bilmediği bir şey var. Biz Gürcistan üzerine Bakü'ye demiryolunu başlattık. Sinan Bey'in Türk devletleri ile ilişkileri geliştirmek konusundaki hassasiyetini biliyorum. Terör örgütü konusunda da aynı şekildi. Göçmenler konusunda da her şeyden önce bunlar insan. Bu geçici bir sorun. Biz orada Suriye'nin tamamına hakim olmayan bir yönetim var. PKK'nın akrabaları orada, Amerika da bizim müttefikimiz olmasına rağmen orada adın konmamış bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Sınırlarına sahip olamayan bir ülke bunu yapabilir mi? Sinan Bey'in söyledikleri ile bizim söylediklerimiz arasında uçurum yok. Aynı şeyleri söylesek zaten bizim partimizde olurdu. Anlaşamayacağımız bir şey yok.

"DAVUTOĞLU ANADOLU AYAĞA KALKAR DEDİ, PARTİSİNİN ESAMESİ OKUNMADI"

Ahmet Davutoğlu ses versem Anadolu ayağa kalkar dedi, partisinin esamesi okunmadı. Vatandaş ne kadar oy verdi onu bile bilemiyor. YRP'yi tebrik etmek lazım. Kendi seçmenini görebildi. Bir siyasi parti tabanda gücünü seçime girerek anlar. CHP herkesin toplandığı garip gureba bir partiye dönüştü. İstatistiklere girmeyen 4 tane parti 37 milletvekili aldı. Ne kadar rahat ya. Kalp işareti yapmak bir şey ifade etmez. Teröristlerle de kalp işareti yapmayacağız. PKK ile FETÖ ile iş tutacaksın sonra kalp işareti yapacaksın.

"BİZ İZMİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEDİKÇE CHP RANTSAL DÖNÜŞÜM DEDİ"

Maalesef o depremzedeleri linç ettiler. Bunlar çok ayıp şeyler, Bunlar toplumun bilindik isimleri. O depremzedeler bir kez daha depremi yaşadılar. Halkı bu kadar kuvvetli kin ve nefrete teşvik ediyorsun ve hiçbir müeyyidesi yok. Bir de başka bir şey duydum. Tekirdağ belediyesi depremzedeleri getirip bir yere koymuş seçimden sonra apar topar çıkın demiş. Bu insanlar zaten bir travma yaşamışlar. Normalde büyük bir felaket yaşandığı zaman bu iktidar için büyük bir risktir. Asrın felaketi oldu. Bu ülkenin bakanları belediye başkanları 3 ay evlerine gitmesi. Cumhurbaşkanı o illere hiç gitmediyse 3 defa gitti. Konutların yapımına başladı. Nurdağı'nda 50 tane köy evi 45 günde yapılıp teslim edildi. İnsanlar gördüklerine amel ediyor. Bu insanların dertleriyle dertlenilmesiydi bu sonuç olur muydu? Şimdi gidip kalp işareti yapmak göz boyamak. Hizmette siyaset olmaz, Hizmet insanlar için. Biz İzmir depreminde yerinde dönüşüm yaptık. TOKİ ile rezerv konutlar yaptık. Biz İzmir'de kentsel dönüşüm dedikçe CHP rantsal dönüşüm dedi. Ne oldu belki o vatandaşlarımız orada hayatını kaybetmeyecekti.

YURTDIŞI OYLARI

Yurtdışında yaşayanlar Türkiye'yi daha tafrasız görebiliyorlar. Oradaki davranış fanatik parti davranışı değil. Biz denizin içindeki balıklarız onlar daha net gördükleri için de bu sonuç çıktı.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA HİÇBİR TEREDDÜTTÜM YOK"

Sandığa gitmeyen o 8 milyon toplan seçmen sayısının yüzde 10'na tekabül ediyor. Yüzde 80 katılım var. Bunun dünyada bir eşi benzeri yok. Neticede inanç meselesi. Bu gurur verici bir şey. Tabii ki yüzde 100 olmasını bekleyemeyiz. Ama vatandaşalar buradan bir çağrım var. Rehavete kapılmayın sandığa gidin. Çocuklarımızın gelecek 5 yılını heba edemeyiz. Sandıklara sahip çıkma konusunda hiçbir tereddüttüm yok. YSK organizasyonu, müşahitler var. Her partinin görevlileri var. Partilerin YSK'da hatları var AA'dan bilgi çekiyorlar ve kendi mazbatalından bilgi çekiyorlar. Şimdi bunlara rağmen bunların iki belediye başkanı var çıkıp öndeyiz dediler. Bu tam bir beceriksizlik. Bizim elimizde yüzde 60 sandık sonuçları var onlar ellerindeki yüzde 21 ile konuşuyorlar. Bir seçimde birisinin kazandığını söyleyebilmeniz için yüzde 80 veri gerekir.

(Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı konuşma) Niye bu kadar sinirlenmiş ki. Bizde buradayız efendim. Biz 20 senedir buradayız. Bunlara gerek yok. Öğretilmiş liderlik olmaz. Liderlik büyük oranda doğuştan gelir daha sonra geliştirirsiniz. PR şirketleri var efendim elinizi şuraya koyacaksınız başınızı kaşımayacaksınız falan... Vatandaş yapmacıklığı çok çabuk anlıyor. Sen, sen olmaktan çıkarsan bu işin ne tadı var. Doğal olacak ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi gönül.

"DEVLET AYGITINI HAREKE GEÇİREN SİYASETÇİLERDİR"

Dış politikadaki bakış açılarını görmediğimiz için kesin bir şey söylemeyiz ama bu projeler risk altındadır. Bizim f-35'i neden vermediler. Yunanistan'a ne diyeceğiz. Burnumuzun dibinde F35'de alıyorlar. Uluslararası ilişkilerde güç vardır menfaat vardı. Gücünüz varsa restti çekersiniz. Buna direnen başka bir aday olur mu bilemem ama Tayyip Erdoğan direndi. Biz tak tak tak yaptıklarımız piyasaya sürüyoruz. Devlet aygıtını hareke geçiren siyasetçilerdir. Togg niye yapılmadı. Devrim arabasını yaptık, çalıştırmadılar. Biz 38 de Nuri Demirağ denilen bir çılgın uçak yaptı. Sırf İnönü'ye karşı parti kurdu diye siparişlerini iptal etti. O gün AR-GE'si yapılsaydı dünyada uçak sanayinde ilerideydik.

"VATANDAŞLARIMIZIN BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRMESİ LAZIM"

Anketlerin büyük bir çoğunluğunda bazı partilere cömert davranıldığını gördük. Hakikaten yanıldılar. Biz de Kemal Bey'in hep gerisinde gösterdiler. Şunu söylemek istiyorum. Gerçek anket seçim sandığından çıkıyor. Bir istatistikçi bilim adamı diyor ki 'ben anketlere inanırım tabii ben yaptıysam'. Hiçbir diktatörün seçimi ikinci tura kalmaz. Türkiye'de bir diktatör yoktur. Vatandaş ne derse başımız üzerine diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ben Cumhurbaşkanın yerinde olsam 29 Mayıs sabahı 5 saat deliksiz bir uyku uyurum ama o yapmaz. Cumhurbaşkanı o sabah 9'da başlıyorsa 8'de başlar. İlk seçimde gidildiği kadar sandığa gidilmesi lazım. Vatandaşlarımızın başladığı işi bitirmesi lazım. Ne kadar katılım olursa iz ondan mutlu oluruz. İkincisi fındığa gideceğim çaya gideceğim bu konular vatandaşımızın önceliği olmamalı. Mecbursa gitmeye oralardaki mülki amire rica etsinler onlar yardımcı olur gönderebilirler. Masada ne var şimdi. Adama bir faydası olmadı kendi arkadaşlarını da mutlu etmedi. İttifakın, Meclis çoğunluğu yok. Şu anda Meclis çoğunluğunun 500'ü sağ gelenekten geliyor. Meclis sağlam bir şekilde oluştu. Seçim ortamında fırsatçılık yapanlar bunların önüne geçmek artık bir günde biter.

"104 MİLYAR DOLARLIK HESAPTA OLMAYAN BİR FATURAMIZ VAR"

Depremde bir tek TOKİ konutu yıkılmadı. Ben vatandaş adına takip edeceğimi söyleyebilirim, özellikle büyük şehirlere sosyal konut yapacağız. Bunları ihtiyaç durumuna göre kira ile çok düşük bir kira ile vatandaşa vereceğiz. Stoğa bu konutları yapıp dar gelirlilere vereceğiz. 5 sene önce bu böyle değildi. 5 sene önce herkes ev alabiliyordu araba alabiliyordu, bunlarda geçecek. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, deprem gibi krizleri atlattık. 104 milyar dolarlık hesapta olmayan bir faturamız var. Yıllık gider bütçesinin yarısına denk geliyor. Ama biz bunu yönettik, hızlıca konutlar yapılıyor. Kaynak enedir kaynak insandır. Bizim varlıklarımız borçlarımızın çok üstündedir. Türkiye bunun altından çok rahat çıkabilir. Gabar'da 100 milyon dolarlık petrol bulduk. Allah bir kapıyı kapatıyor bir kapıyı açıyor.

(ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında) En büyük iddiam ulaşım diyor. Nerede bu yol. Çayyolu, Batıkent, Sincan, Kızılay 64 kilometre metroyu biz yaptık. Başkentray'ı biz yaptık. Ankara Garı'nın Hızlı Treni'n birleşim noktası yaptık. Ulaşımda yaptığı bir şey varmış. 8 km dikimevi metrosunun projesini tamamlamaya çalıyormuş. Velhasıl söylediği hiçbir şeyi yapmamış. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına hazırlanmış.