Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 09:48, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 09:37
Kara yolunun, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.
Yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalan bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.
Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla uyarıyor.