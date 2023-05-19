Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Kara yolunun, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.

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