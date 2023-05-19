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Brent petrolün varil fiyatı 76,69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,69 dolardan işlem görüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 10:00, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 10:15
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Brent petrolün varil fiyatı 76,69 dolar

Dün 76,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 76,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de borç limiti konusundaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artması etkili oldu.

Piyasalarda dikkatler borç limiti müzakerelerine çevrilirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, müzakerelerde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etti.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de borç limiti müzakerelerinin ilerleme kaydettiğini belirterek, Senato'nun borç limiti konusunda Temsilciler Meclisinin hemen ardından harekete geçeceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yükseltme olasılığı ise talep endişelerine yol açarak fiyatları baskılıyor.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini aktardı.

Enflasyonun çok yüksek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Logan, Fed'in henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmediğini ifade etti. Logan, enflasyonun yeterince hızlı düşüp düşmediği konusunda hala endişeli olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da enflasyona karşı bir "sigorta" olarak faiz oranlarının daha da artırılmasını desteklediğini kaydetti. Bullard, dezenflasyon beklediğini ancak bunun istediğinden daha yavaş olduğunu aktardı.

Brent petrolde teknik olarak 76,76 ile 77,58 dolar aralığının direnç, 75,94 ile 75,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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