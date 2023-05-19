Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 10:22, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 10:16
Okan Uludoğan'ın kullandığı 55 AIF 362 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobille çarpıştı.
Çubuk'un kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada, sürücü Çubuk ile Kiraz Çubuk (29), Zeynep Lina Çubuk (4) ve Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Uludoğan ile Selahattin Ocak (24) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.