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Altının gram fiyatı 1.252 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, uluslararası piyasalarda güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.252 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 11:57, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 11:58
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Altının gram fiyatı 1.252 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.246 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.252 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2 gerileyerek 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 1.967 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de borç limiti konusundaki müzakereler sürerken anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Piyasalarda dikkatler borç limiti müzakerelerine çevrilirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, müzakerelerde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etti.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de borç limiti müzakerelerinin ilerleme kaydettiğini belirterek, Senato'nun borç limiti konusunda Temsilciler Meclisinin hemen ardından harekete geçeceğini kaydetti.

Para politikası cephesinde ise Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini aktardı.

Enflasyonun çok yüksek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Logan, Fed'in henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmediğini ifade etti. Logan, enflasyonun yeterince hızlı düşüp düşmediği konusunda hala endişeli olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da enflasyona karşı bir "sigorta" olarak faiz oranlarının daha da artırılmasını desteklediğini kaydetti. Bullard, dezenflasyon beklediğini ancak bunun istediğinden daha yavaş olduğunu aktardı.

Analistler, ABD'de borç limitine ilişkin gelişmeler ve Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu vurgulayan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını dile getirdi

Analistler, G7 Zirvesi 2023'ten gelecek haber akışının da takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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