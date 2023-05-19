Avcılar'da bankadan hırsızlık girişimi

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki boş dükkana giren şüpheliler, duvarı kırarak bitişikteki özel bir bankanın şubesine girdi.

Bankanın alarmının çalması üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bankada inceleme yaptı. Herhangi bir şey çalınmadığını belirleyen ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.