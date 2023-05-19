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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Tarihten ders alın' vurgusu

"Milli Mücadele gerçekleşmiş ve sonunda milletimiz, istilacılara büyük bir memnuniyetle yüzmeyi öğretmiştir"- "Ülkemize karşı herhangi istilacı bir düşüncesi olan herkesin tarihten ders alması lazım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 12:17, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 12:19
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Tarihten ders alın' vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milli Mücadele gerçekleşmiş ve sonunda milletimiz, istilacılara büyük bir memnuniyetle yüzmeyi öğretmiştir. Dolayısıyla ülkemize karşı herhangi istilacı bir düşüncesi olan herkesin tarihten ders alması lazım." dedi.

Bakan Akar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen törendeki konuşmasına tüm gençlerin, milletin bayramını kutlayarak başladı.

19 Mayıs'ın öneminin özellikle gençler tarafından iyi anlaşılması gerektiğini belirten Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla Milli Mücadele ateşinin alevlendiğini anlattı.

O günden itibaren büyük mücadelenin başladığını, istilacılara karşı milletin "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış" diyerek ayağa kalktığını dile getiren Akar, "Asil milletimiz bütün imkanlarını seferber ederek derin bir mücadeleye girmiş, yapılması gerekeni yapmış ve hiçbir şekilde bağımsızlığını kaybetmeyeceğini, işgale müsaade etmeyeceğini açık şekilde ortaya koymuştur." diye konuştu.

Milletin bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisine vurgu yapan Akar, "Milli Mücadele gerçekleşmiş ve sonunda milletimiz, bu istilacılara büyük bir memnuniyetle yüzmeyi öğretmiştir. Dolayısıyla ülkemize karşı herhangi istilacı bir düşüncesi olan herkesin tarihten ders alması lazım." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin geleceği gençlerin elinde"

Tarihin ilham almak ve ders çıkarmak açısından önemli olduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"Bizim tarihimizden ilham almaya devam etmemiz, hakkımızda olumsuz düşüncesi olanların ise tarihimizden ve tarihlerinden ders almaları lazım. Büyük ve güçlü bir ülkeyiz, tarihiyle değerleriyle coğrafyasıyla milletiyle nüfusuyla etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük ve güçlü Türkiye'yiz. Bunun herkesin farkında olması, bu bilinçle davranması lazım. Ülkemizin refahı ve bekası, büyük ve güçlü Türkiye için yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geliştiğini görenlerden bazıları sıkıntıda, bazıları ise ibret almıyorlar. Bu çerçevede hala birtakım tehdit ve riskler var. Bunlara karşı da büyük bir inançla ve güvenle tek yumruk ve tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz."

Gençlere başta eğitim ve öğretim olmak üzere, tüm konularda çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Akar, Türkiye'nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu, ülkenin teminatı olan gençlere yönelik her türlü yatırımın yapıldığını belirtti.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır vatan olan bu topraklarda bu günlere, seviyelere gelinmesini sağlayan bütün devlet büyüklerini, komutanlarla aziz şehitler ve vefat eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Akar'a, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılar tarafından bayrak takdim edildi.

Törenin ardından Akar, Atatürk Spor Kompleksi'nde kurulan stantları gezerek spor faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, bir gençle tenis oynadı, başka bir gençle de langırt maçı yaptı.

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