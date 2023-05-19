Ankara'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kaçamadan yakalandı

Bu arada, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerinden kaçamadan gözaltına aldı.

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