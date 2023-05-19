AK Parti Sözcüsü'nden İmamoğlu'na gözdağı: Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır

AK Parti'nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerine işaret ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verecek bir paylaşımda bulundu: "Özel olarak ilgileneceğiz, az sabır."

Murat Türkyılmaz, Twitter hesabından İmamoğlu için, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır." ifadelerini paylaştı. İşte Türkyılmaz'ın o paylaşımı: