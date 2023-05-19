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Twitter, Microsoft'u verileri kötüye kullanmakla suçladı

Sosyal medya platformu Twitter, Microsoft'u verilerini izinsiz kullanmakla suçladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 14:55, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 17:01
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Twitter, Microsoft'u verileri kötüye kullanmakla suçladı

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, Microsoft'un Twitter'ın veri tabanından bilgi çekerek yaptığı ihlalleri anlatan mektubu Microsoft yetkililerine iletti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella ve şirketin yönetim kuruluna gönderdiği mektupta Microsoft'un Twitter ile yaptığı anlaşmada, aşırı veya kötüye kullanımın yasaklandığını belirten Spiro, bu sınırlamalara rağmen Microsoft'un yalnızca 2022'de 26 milyardan fazla Twitter paylaşımını izinsiz kullandığını iddia etti.

Spiro, Microsoft'un verileri kullanma amacı hakkında Twitter'ı bilgilendirmesi gerektiği halde veri tabanından bilgi alan 8 uygulama programlama arayüzünün (API) 6'sında bunu yapmadığını aktardı.

Nisan itibarıyla Microsoft'un Twitter API'sini kullanan en az beş ürünü olduğunu belirten Spiro, "Microsoft, Twitter'ın API'lerine ve içeriğine sürekli erişim için ücret ödemeyi reddetti." ifadesini kullandı.

Microsoft Sözcüsü Frank Shaw, Microsoft'un mektupta yer alan soruları inceleyeceğini ve ardından uygun şekilde cevap vereceğini açıkladı.

Musk da daha önce Twitter sayfasından paylaşım yaparak Microsoft ve ortağı OpenAI'yi ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Twitter verilerini "yasa dışı" kullanmakla suçlamış, "dava zamanı" ifadesine yer vermişti.

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