Bakan Kurum: Milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever ve bu yüzden her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir. 14 Mayıs'ta bu böyle olmuştur, inşallah 28 Mayıs'ta da daha güçlü bir destekle böyle olacaktır." dedi.

Kurum, Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Beykoz mahalle muhtarları ve AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Milli Mücadele ruhunun yeşerdiği ve Gazi Mustafa Kemal'in gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını dile getiren Kurum, 14 Mayıs'taki seçimlere değindi.

Kurum, seçimlere büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, "Her bir dava arkadaşımız, her bir kardeşimiz son dakikaya kadar titizlikle çalıştı. 40 gün boyunca sokak sokak, mahalle mahalle teşkilatlarımız, kardeşlerimiz hep birlikte çalıştınız. Büyük bir mücadele verdiniz ve 14 Mayıs gecesi büyük bir başarı elde ettik. Milletimiz, istikrarına ve güvenin yegane temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'mıza destek vermiştir. Tarihin emanetine, mazlumların emanetine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs gecesi "kazanıyoruz, öndeyiz" dediğini, milletin iradesine saygısızlık yapıldığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ama ne oldu değerli kardeşlerim? İşleri başında durmak yerine il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta en büyük cevabı vermiştir. Filmler çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetmiştir. Bu seçimde yine algı değil hakikat kazandı. Bu millet Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımız da milletimize sevdalıdır. İşte bu duygularla 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa tüm kardeşlerimiz koşarak gitmiştir. Bizim milletimiz gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutamayanlara değil iş yapanlara destek olmuştur. Bizim milletimiz, 14 Mayıs'ta sırtını Kandil'e, teröre, teröristlere, PKK'ya, FETÖ'ye dayayanlara değil devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimin bölünmez bütünlüğü diyenlere destek olmuştur. Bizim milletimiz, kendisinin aklıyla alay edilmesine ve hakir görülmesine destek vermemiştir. Algıya değil hakikate ve kendisi gibi olana destek vermiştir. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever ve bu yüzden her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir. 14 Mayıs'ta bu böyle olmuştur, inşallah 28 Mayıs'ta da daha güçlü bir destekle böyle olacaktır."

- "Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman onların insafına terk etmedik"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşların her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na rekor destek verdiğini dile getirerek, seçim sonrası depremzedelerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımları eleştirdi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, ödeneği bahane göstererek kaldıkları misafirhaneden depremzedeleri çıkardığını söyleyen Kurum, "Bizim medeniyetimiz bu topraklarda, bu vatanda yaşayan mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü hiçbir zaman sormaz. Milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman onların insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, afet bölgesindeki 11 şehirde gece gündüz demeden çalıştıklarını, sahada toplamda 173 bin konut, dükkan ve sanayi sitesinin inşaatını sürdürdüklerini, bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konut inşa ederek depremzedelere teslim edileceğini anlattı.

- Beykoz'daki imar konusu

Bakan Kurum, Beykoz'un imarla ilgili sorunlarına ve yapılan hizmetlere değinerek, şu bilgileri verdi:

"Tokatköy Mahallesi'nde temelini attığımız 776 yeni yuvamız, dükkanlarımız, söz verdiğimiz gibi inşallah 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlamaya dair çalışmalarımızı tamamladık. Bütün planlarımızı askıya çıktık. Toplamda 9 bin 162 hektar alan, yani 90 milyon metrekare alan demek. Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuk Su'ya, Anadolu Feneri'nden Mahmut Şevket Paşa'ya, Görele'ye kadar tam 23 mahalleden bahsediyoruz. 23 mahallenin yeni imar planları da onaylanmıştır. "

Kurum, ilçede 2B alanlarındaki çalışmaların da hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız yetkisinde şu an Beykoz'da bekleyen imar planı yoktur. Hepsi onaylanmıştır, hepsi askıya çıkmıştır. Ancak bakanlığımız dışında Boğaz geri görünümde kalıp yetkinin Büyükşehir Belediyesinde olduğu yerlere dair de muhtarlarımız, belediyemiz, çalışsınlar. Vatandaşların 'Sayın Bakanım Büyükşehir Belediyesi bizim imar planlarımızı yapmadı. Biz söylememize, yıllardır beklememize rağmen bu planları gerçekleştirmediler. Biz istiyoruz ki Bakanlık nezdinde bu imar planı nasıl 90 milyon metrekarede çözüldüyse bizim mahallemizde de geri görünüm alanlarında da siz bakanlık bünyesinde planımızı yapar mısınız?' demeleri durumunda o bölgeleri de rezerv alan ilan etmek suretiyle yetkiyi alarak belediyemizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte çalışır oradaki imar planlarını da yaparız. Buradaki karar tamamen vatandaşımıza aittir. Vatandaşımız anlaşsınlar. Çoğunluk burada mülkiyete dair, imar planlarına dair talebi varsa gelsinler. Sınırı belirlesinler. Hep birlikte rezerv alan ilan edelim. O yetki bende. İlan edelim ve orada yapılması gereken imar planı yapalım."