Meclis'te 38 sağlıkçı vekil görev alacak

İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
İstanbul'da yeni konut kampanyası: 120 ay vade, 7 bin 500 TL taksit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'ı kabul ediyor
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Yurt dışı oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Özdağ - Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi... Açıklama yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Zafer Partisi Basın Danışmanı Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
AK Parti'den Sinan Oğan mesajı: Anlaşamayacağımız bir şey yok!
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
14 Mayıs kesin seçim sonuçları bugün ilan edilecek
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası açıkladı: Nakit avansta sınırlama uygulanmayacak
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Erdoğan'dan 'Fark rehavet getirmesin' uyarısı
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 19.8050
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
14 Mayıs seçimlerinde Adayların en yüksek ve en düşük oy aldığı iller hangisi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
Merkez Bankası net döviz rezervi 21 yılın en düşük seviyesine geriledi
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasına yaklaştık
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'TUS' kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
Bankalar kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
TİHEK'ten Tekirdağ Belediyesine 'depremzede' incelemesi
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
MB'nin yıl sonu enflasyon ve döviz kuru beklentisi belli oldu
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Yargıtay, Kadir Şeker'in hapis cezasını onadı
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
İkinci el otomobilde satışlar azaldı, fiyatlar arttı
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
YÖK'ten deprem bölgesindeki öğretim elemanlarına yabancı dil desteği
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meclis'te 38 sağlıkçı vekil görev alacak

28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 600 sandalyeden yaklaşık 38'i sağlıkçı vekillerin olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 15:14, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 15:15
Yazdır
Meclis'te 38 sağlıkçı vekil görev alacak

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

Parlamentoda bu yıl 38 sağlıkçı milletvekili yer alıyor.

AK Parti, listelerinden 11'i tıp doktoru 18 sağlıkçıyı milletvekili olarak meclise soktu. Bu isimler arasında tanınan Kalp ve Damar Cerrahı Halit Yerebakan, seçim çalışması sırasında denk geldiği trafik kazasında yaralılara müdahale eden Hasan Arslan, YÖK üyesi Sadettin Hülagü de bulunuyor. Diş Hekimi Mustafa Demir, Psikolog Yıldız Konal Süslü ve Fizyoterapist Emre Çalışkan da milletvekili seçildi. Ayrıca 4 eczacı milletvekili de meclise girmeyi başardı.

CHP de meclise 18 sağlıkçı milletvekili sokmayı başardı. Aralarında Parti Meclisi Üyeleri Murat Emir ve Tekin Bingöl'ün de bulunduğu 12 tıp doktoru parlamentoda kendine yer buldu.

Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile birlikte 4 eczacı milletvekili de 28'inci dönemde CHP sıralarında yer alacak. Diş Hekimleri; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı da milletvekili oldu.

İyi Parti'nin milletvekilleri arasında 2 tıp doktoru bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber