Erdoğan ile Sinan Oğan'ın görüşmesi sona erdi
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 18:35, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.