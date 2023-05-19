Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte süreler düşüyor

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Uzman öğretmenlik unvanı için "10 yıl görev şartını 5 yıla" düşüreceğiz. Başöğretmenlik unvanı için "uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme" şartını da kaldırıyoruz.

Çalışmalarımızı tamamladık ve TBMM'ye göndereceğiz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.