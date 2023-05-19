Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü, yurt dışına kaçarken yakalandı
Rize'de tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Zanlı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2023 19:31, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2023 19:33
Akarsu köyünde Muhammet Ç. (51) ile ağabeyi Mustafa Ç. (57) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Muhammet Ç, ağabeyini çeşitli yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Ağır yaralanan Mustafa Ç, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Muhammet Ç. ise yurt dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.